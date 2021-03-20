القصرين : إرتفاع إجمالي ضحايا وباء كورونا في الجهة إلى 252 وفاة والإصابات الى 6542 إصابة

إرتفع إجمالي ضحايا وباء كورونا بولاية القصرين منذ بدء موجته الثانية إلى حدود اليوم السبت ، الى 252 حالة وفاة وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة .

وارتفع بدوره إجمالي الإصابات جراء هذا الوباء منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم إلى 6542 إصابة وذلك بعد تسجيل 23 إصابة جديدة مساء أمس من جملة 143 تحليلا مخبريا وفق ما أفاد به (وات) كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي.

وبخصوص عدد مهنيي الصحّة الذين تلقّوا التلاقيح المضادة لفيروس كورونا بالجهة منذ إنطلاق حملة التلقيح بالمركز الجهوي للتلقيح بالقصرين المدينة السبت المنقضي إلى حدود كامل يوم أمس ، بين المحمدي أنهم في حدود 101 شخصا فقط ،مبرزا أن حملة التلقيح متواصلة إلى موفى شهر مارس الجاري

وعبر عن أمله في أن ترتفع نسبة الإقبال على التلقيح مستقبلا نظرا لأهميته في التوقي من مخاطر فيروس كورونا .