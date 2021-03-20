تسجيل أعراض جانبية عادية لدى 81 شخصا من أعوان وإطارات الصحة الذين تلقوا تلقيح سبوتنيك

ظهرت بعض الأعراض الجانبية العادية لتلقيح “سبوتنيك ” ضد فيروس كوفيد – 19 على 81 شخصا، حالة واحدة منها وصفها مدير المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، رياض دغفوس، بالخطيرة.

وقال دغفوس، “لقد سجلنا إلى حدود أمس الجمعة، وبعد أسبوع من انطلاق حملة التلقيح، بعض الآثار الجانبية لدى 81 شخصا تلقوا جرعة من سبوتنيك، لم يثبت ارتباطها المباشر بتلقي التلقيح، حالة منها فقط قدرت بالخطيرة واستوجبت الاقامة في المستشفى لمدة يومين.

وأوضح ان المعني بالامر ظهرت عليه علامات ارتخاء أدت الى صعوبة في المشي والنطق، وقد غادر المستشفى وهو في صحة جيدة”

واكد دغفوس أن بقية الحالات سجلت أعراضا عادية يمكن تسجيلها عقب تلقي أي نوع من التلاقيح المضادة لامراض أخرى كالقريب أو الحصبة وغيرها، وهي تتعلق أساسا بالاحساس بآلام في مكان تلقي التلقيح وحالة ارتخاء طبيعية أو أوجاع في المفاصل أو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

واعلن انه سيتم بداية من يوم غد الاحد او بعد غد الاثنين الانطلاق في استعمال تلقيح “فايزر” وذلك بعد تسوية بعض المسائل التنظيمية مشيرا الى أن عدد الذين تلقوا التلقيح بلغ إلى حدود عشية أمس الجمعة، 5500 شخص من الاطارات الطبية وشبه الطبية.

أما بالنسبة لمن سبق لهم أن تعرضوا للإصابة بكوفيد 19، اوضح دغفوس، أنه يجب أن يتلقوا التلقيح بعد مرور ستة أشهر بعد الإصابة.

ورجح أن يتم استعمال جرعة واحدة فقط تلقيح فايزر بالنسبة لهذه الفئة ليتم الابقاء على الجرعة الثانية واستعمالها لأشخاص آخرين.

وأوضح ان استعمال جرعة واحدة من سبوتنيك يؤدي إلى اتلاف الجرعة الثانية، لان استعمالها مرتبط بالاولى.