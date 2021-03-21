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باجة: حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/03/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت، أمس السبت، حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 56 سنة جراء إصابتها بفيروس “كورونا” بالمستشفي الجهوي بباجة، ليرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة إلى 158 حالة وفاة.
وسجّلت الجهة، كذلك في اليوم ذاته، 24 إصابة جديدة بالفيروس، توزعت على معتمدية تبرسق (9 حالات)، ومعتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية (5 حالات)، ونفزة (4 حالات)، وتستور (6 حالات)، ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 4730 إصابة من جملة إجراء 15724 تحليلا.
وبلغت نسبة التعافي من الفيروس 13ر96 بالمائة، بعد تعافي 4547 شخصا، حسب إحصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة.

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