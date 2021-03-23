وزارة الصحة: تسجيل 41 حالة وفاة و 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 8610 حالة وفاة، بعد تسجيل 41 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم 22 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 584 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 4254 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 213 ألفا و505 أشخاص من بين 246 ألفا و507 حالات حاملة للفيروس، بعد تعافي 399 شخصا من هذا الفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1071 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 265 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين ، في حين يخضع 98 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.