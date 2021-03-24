صندوق الودائع والأمانات و “Smart Capital” يطلقان  مشروع “المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة”

بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC) وشركة التصرف “Smart Capital” تمّ اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 الإطلاق الرسمي لمشروع “المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة” ولمشروع FlyWheel تحت إشراف السيد محمد فاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال.

ويندرج مشروع “المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة”، الذي سينفذ على امتداد 7 سنوات بتمويل من البنك الدولي بمبلغ 75 مليون دينار، في إطار البرنامج الوطني ” المؤسسة الناشئة التونسية ” (Startup Tunisia) الذي تشرف عليه وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبدعم من التعاون الألماني. ويهدف هذا المشروع إلى الدفع لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الرقمية والمبتكرة أو المجدّدة مع تحفيز الآفاق الاقتصادية والتشغيلية للشباب التونسي من أجل الترويج لتونس كوجهة تكنولوجية.

ويموّل المشروع بالأساس عبر اكتتاب صندوق الودائع والأمانات في صندوق الصناديق (Fonds de Fonds) أو ما يطلق عليه بـ “ANAVA” (أنافا: إلى الأمام باللهجة العامية التونسية) ويقدّر حجمه بـ 200 مليون يورو يساهم فيه كلّ من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني KFW الذي يتولى التصرف كذلك في مساهمة الاتحاد الأوروبي. وتتجه مساهمة صندوق الصناديق نحو حاجيات الشركات الناشئة من تمويل تنمية نشاط.

ان الاطلاق الرسمي لمشروع “المؤسسات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة” يهدف الى دعم الديناميكية الشاملة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة من خلال تمويل الاستثمارات في راس المال او شبه راس المال ومساعدة الفاعلين في مجال الاستثمار وبصفة خاصة محاضن المؤسسات وفضاءات التنمية والتنشيط الامر الذي من شانه تعزيز وتوسعة قاعدة مشاريع الإحاطة بالشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة وبصفة اخص تلك التي تشرف عليها نساء او المتواجدة في مناطق داخلية.

وقد تم اليوم أيضا إطلاق برنامج “FLYWHEEL” بتمويل مشترك من البنك الدولي ومؤسسة “GIZ” الألمانية التي تعمل لحساب الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). ويعد هذا البرنامج مكونا رئيسيا مرتبطا بدعم فضاء الاستثمار للمؤسسات الناشئة وبخلق مواطن الشغل من خلال المبادرة الخاصة للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) “Invest for Jobs”. وقد تم إنشاء هذا البرنامج من قبل شركة التصرف “SMART CAPITAL” وصندوق الودائع والأمانات، وسيسمح هذا بخلق شبكة من منشآت الدعم للشركات الناشئة (SSO) تكون فاعلة وناجعة وشاملة في كافة أرجاء البلاد والتشجيع على نموّها وخلق عقلية جديدة ترتكز على النجاعة.

مشروع ” المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة “

هو مشروع مموّل من قبل البنك الدولي يسهر على تنفيذه صندوق الودائع والأمانات بالتعاون مع شركة التصرف “Smart Capital” من أجل بعث اليات محورية (entités-clés) مكلّفة بتنفيذ المشروع ووضع خطة للاستثمارات مستقبلية دائمة وقابلة للتطبيق.

ويشمل البرنامج ثلاث مكوّنات وهي:

1- تمويل راس المال وشبه راس المال بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2 – دعم فضاء الاستثمار للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.

3 – إدارة المشروع وتعزيز القدرات والمهارات.

ويهدف تطوير المشروع إلى مضاعفة إمكانية الحصول على التمويل ودعم نموّ المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وسيساهم المشروع أيضا في خلق ما لا يقلّ عن 1800 موطن شغل مباشر منها 30 بالمائة ستخصص للنساء و20 بالمائة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. وستعزز هذه الأهداف الإجراءات المتّخذة لتسريع مرحلة تعافي الاقتصاد التونسي لفترة ما بعد ” كوفيد – 19 “.

صندوق الصناديق (Fonds de Fonds ANAVA)

ANAVA هو أول صندوق صناديق في تونس وهذا مشروع يعكس إرادة تونس في دعم المؤسسات الناشئة والاستثمارات في القطاع الخاص وتطوير فضاء استثمار حيويّ لهذه المؤسسات في أفق 10 سنوات.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سيقوم صندوق الصناديق، الذي يعتمد اليورو كعملة مبادلة، بضخّ أرصدة مهمّة من الأموال لفائدة صناديق استثمارية فرعية Child Funds من أجل تطوير الاستثمار لفائدة المؤسسات الناشئة بصورة جدية. تتولى هذه الصناديق التمويل في مختلف مراحل تطور المؤسسات الناشئة على غرار الافراق والانطلاق وما بعد الانطلاق. وستوفّر هذه الصناديق المخصصة لتمويل المؤسسات الناشئة في تونس وإفريقيا الفرصة والإمكانية لصناديق الاستثمار بالاستثمار في تونس وخارجها. ويتعلّق الأمر هنا بتوفير حلّ لمشاكل التمويل وعولمة المؤسسات الناشئة في تونس.

ويبلغ حجم التمويل 200 مليون يورو مع إغلاق أول بقيمة 40 مليون يورو اكتُتبت بالكامل من قبل صندوق الودائع والأمانات عبر البنك الدولي. وتتم إدارة الصندوق وفقا لأفضل المعايير الدولية.

برنامج ” FLYWHEEL ”

هو برنامج ممول من قبل البنك الدولي ومؤسسة ” GIZ ” الألمانية للدعم المالي الموجّه إلى المؤسسات الناشئة وهياكل المرافقة. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير مناخ استثمار خصب ومثمر وشامل لهذه المؤسسات وملائم لتطوّرها، بالإضافة إلى خلق مواطن شغل في مجال الاقتصاد الرقمي.

كما يعمل على التحفيز على بعث مؤسسات ناشئة جديدة مبتكرة وحيويّة من خلال توفير محفزات لتسريع التطوير بالنسبة إلى أكثرها تقدّما بما يمنحها أوفر حظوظ النجاح.

ويقترح البرنامج آليّتين للمؤسسات الناشئة:

آليّة مالية (منحة) تهدف إلى تطوير النسخة الأولى من المنتج (proof of concept).

آليّة مالية (منحة) في شكل جسر (bridge) لدعم المؤسسات الناشئة في مرحلة الافراق لأعدادها لمرحلة تعبئة اموال أهمّ وأكبر.

ويوفّر البرنامج أيضا آليّتين لمنظمات دعم المؤسسات الناشئة: