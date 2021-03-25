جندوبة: تراجع بـ12 بالمائة في الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي لسنة 2020

ناهزت قيمة الاستثمارات الخاصة لسنة 2020 بولاية جندوبة، 1.6 مليون دينار وذلك لفائدة 176 منتفعا، وفق ما ورد بالتقرير الخاص الذي عرض، اليوم الخميس، خلال أشغال الدورة العادية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي الملتئمة بمقر الولاية.

ووزعت الاستثمارات تبعا للأنشطة، بين 103 منتفعين في مجال تربية الماشية بقيمة جمليّة فاقت مليون دينار، و38 منتفعا في مجال الري الفلاحي، و22 منتفعا في مجال المعدات الفلاحية، و4 منتفعين في مجال دراسات الأشجار المثمرة، ومثلها (04) في مجال البنايات الريفية، و5 منتفعين في مجال الصيد البحري بمعدل يفوق 550 ألف دينار للمنتفع الواحد.

في المقابل، شهدت الاستثمارات الخاصة لصغار الفلاحين في ذات السنة تراجعا قدر بـ12 بالمائة من حيث العدد (202 عملية استثمار) من حيث القيمة لسنة 2019، مقابل 176 لسنة 2020. فيما بلغت قيمة الاستثمارات لسنة 2020، 1.6 مليون دينار، مقابل 1.3 مليون دينار في سنة 2019.