تطاوين : تسجيل حالة وفاة و8 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا التاجي في معتمدية تطاوين الشمالية ليصبح بذلك العدد الجملي لضحايا كوفيد-19 في حدود 167 وفاة 68 منها في تطاوين الشمالية و35 وفاة في تطاوين الجنوبية و34 في غمراسن و11 في بني مهيرة و8 في البئر الاحمر وخمسة في الصمار وثلاثة في كل من رمادة وذهيبة.

وسجلت الادارة الجهوية للصحة كذلك وفق اخر تحيين لها للوضع الوبائي في الجهة نشرته اليوم الخميس 08 اصابات جديدة بفيرروس كورونا خمسة منها في تطاوين الشمالية واصابة واحدة في كل من الصمار و تطاوين الجنوبية وغمراسن وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بهذه الجائحة منذ شهر مارس الماضي 2724 مصابا منهم 8 مصابين يخضعون للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن .