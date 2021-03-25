تسجيل 26 حالة وفاة و783 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، ارتفع الى 8663 حالة وفاة، بعد تسجيل 26 حالة وفاة ، وذلك إلى غاية يوم 24 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 783 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 4510 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 214 الفا و407 من بين 248 الفا و037 شخصا حاملا للفيروس بعد تعافي 438 شخصا من هذا الفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد ، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1068 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام ، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 281 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين ، في حين يخضع 98 مصاب إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا المستجد يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.