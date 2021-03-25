في نابل: حجز 230 وعاء يحتوي على بذرة الماريخوانا بضيعة فلاحية

شبهة فساد في انتداب أعوان بمصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

سعاد عبد الرحيم: “نحو انشاء مدينة ذكيّة تفتح شارع الحبيب بورقيبة على البحر”

97 بالمائة متعلقة بأسترازينيكا: كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أكثر من 10 آلاف بلاغ عن أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا

تسجيل 26 حالة وفاة و783 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/25 الأولى, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، ارتفع الى 8663 حالة وفاة، بعد تسجيل 26 حالة وفاة ، وذلك إلى غاية يوم 24 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 783 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 4510 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 214 الفا و407 من بين 248 الفا و037 شخصا حاملا للفيروس بعد تعافي 438 شخصا من هذا الفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد ، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1068 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام ، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 281 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين ، في حين يخضع 98 مصاب إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا المستجد يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn