الاطاحة بعدد من الأشخاص بصدد محاولة اجتياز الحدود بالمكنين

بناءً على معلومات، تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني بالمكنين يوم 26 مارس 2021 من ضبط 11شخص بجهة البقالطة، كان يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

بالتحري معهم، اعترف أحدهم بأنه تولّى التنسيق مع أحد منظمي عملية الهجرة غير النظامية بالجهة وتسليمه مبلغ مالي قدره 81 ألف دينار بعد جمعها من الأشخاص الذين يعتزمون اجتياز الحدود البحرية.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالوسيط من أجل “مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة” وإدراج منظم العملية بالتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية.