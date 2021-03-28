باجة: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 20 إصابة بتبرسق

سجّلت ولاية باجة، أمس السبت، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة، إلى 4885 إصابة من جملة 16010 تحاليل تم إجراؤه.

وتوزعت الاصابات، على معتمدية تبرسق بـ20 إصابة، ومدينة باجة بـ8 إصابات، ومجاز الباب بـ4 إصابات، وعمدون بـ3 حالات.

في المقابل، لم تسجل الجهة، يوم أمس، أية حالة وفاة، علما وان إجمالي الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا”، بلغ 158 حالة وفاة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة 47 ر95 بالمائة، بعد تعافي 4664 شخصا، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة.