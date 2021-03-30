نائب يهدّد بتنفيذ اضراب جوع داخل البرلمان

أمهل النائب عن كتلة الإصلاح طارق براهمي، السلطات المعنيّة عشرة أيام، بالإسراع في تفعيل القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية لفائدة ولاية قفصة المتخذة منذ سنة 2015، قبل أن يصعّد ويدخل في إضراب جوع مفتوح داخل البرلمان.

وقال النّائب في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أعلن أنني قررت الدخول في إضراب جوع مفتوح بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه عشرة أيام منذ هذا التاريخ على خلفية تعطل كل سبل الإنجاز وعدم مبالاة الحكومة بمطالب جهة قفصة وشبابها تصديا لمسيرة طويلة من سياسة الإسقاط الممنهج لولاية قفصة ودورها التاريخي من خارطة الوطن.”