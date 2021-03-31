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المهدية: تسجيل حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/03/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بولاية المهدية، الأربعاء، وفاة مواطنة تبلغ من العمر 89 سنة و62 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.
وتوزعت الإصابات الجديدة، بسحب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 17 بالسواسي و16 بالمهدية و8 بالجم و6 بسيدي علوان إلى جانب 5 إصابات بأولاد الشامخ و3 بدائرتي قصور الساف والشابة وإصابة واحدة بهبيرة.
وتماثل، في المقابل، 18 مصابا للشفاء التام وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8220 حالة.
وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء بتاريخ 8 مارس من العام المنقضي، 8831 من بينها 241 حالة وفاة و370 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
وناهز عدد المنتفيعن بالتلقيح ضد فيروس كورونا، الأربعاء، 58 فردا ليعادل العدد الجملي للمنتفعين، منذ بداية حملة التطعيم بالجهة، 1801 شخصا.

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