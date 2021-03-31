وزارة الصحة: 24 حالة وفاة وارتفاع الاصابات بكورونا الى 1847 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاربعاء، عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1847 إصابة جديدة بالفيروس بعد اجراء 7750 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية 30 مارس، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8812 حالة وفاة و 254 ألفا و018 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 217 ألفا و293 شخصا، بعد تعافي 581 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1177مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 310 مصابين حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 104 مصابين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.