بورصة تونس تنهي حصة الأربعاء بنسق سلبي

أنهت بورصة تونس معاملات حصة، الأربعاء، على انخفاض بنسبة 14ر0 بالمائة ليضع توننداكس حدّا لنسق تصاعدي لازمه منذ بداية الأسبوع، ليقفل عند مستوى 7089،37

وبلغ حجم التبادل الجملي للحصّة نحو 1ر47 مليون دينار (م د) مدفوعا بأربعة عمليات تبادل لكتل لسهم “بي هاش تأمين” بقيمة 8ر37 م د، أي ما يعادل نسبة 30 بالمائة من راس المال الشركة.

وتصدر سهم بنك تونس والامارات قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 5ر4 بالمائة (200ر7 دينار). وارتفع سعر سهم بولينا القابضة، بدوره، بنسبة 3 بالمائة (150ر12 د) مع حجم تبادل ناهز 446 ألف دينار. يذكر أنّ مجموعة بولينا القابضة قامت باقتناء 30 بالمائة من راس مال “بي هاش تأمين”.

في حين، تقلّصت قيمة سهم الشركة العالميّة لتوزيع السيّارات القابضة بنسبة 2ر4 بالمائة (680ر0 د). وتراجع سعر سهم “سرفيكوم” بنسبة 7ر3 بالمائة (070ر2 د) مع تحقيق مبادلات بحجم 53 ألف دينار.

واستقطب سهم “بي هاش تأمين” اهتمام المستثمرين خلال الحصة ليحشد تبادلات بقيمة 1ر42 م د، محافظا على استقرار سعره في حدود 500ر47 د. وتم تسجيل 4 عمليات تبادل كتل لنحو 110 795 سهما لشركة التأمين بقيمة 7ر37 م د.