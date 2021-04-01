حمة الهمامي يشارك في مهرجان الأغنية بقصيدة

اكد حمة الهمامي القيادي بحزب العمال اليوم الخميس 1 افريل 2021 ان قصيدة “أأبيك ” التي كان قد كتبها لزوجته راضية النصراوي سيشارك بها الفنان طارق ترجت في مهرجان الاغنية التونسية .

واعتبر الهمامي خلال مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” ان هذا نوع من التكريم الى زوجته راضية النصراوي والتخليد لها مذكرا بانه كان قد كتب القصيدة لزوجته خلال شهر سبتمر الماضي عندما تعرضت لازمة صحية .

واشار الهمامي الى انه فوجىء قبل مدة بصديقه منير الفلاح يعلمه بان صديقا له قام بتلحين النص الذي كتبه لافتا الى انه اعجب باللحن الذي قال انه نال ايضا استحسان زوجته وبناته.

واكد الهمامي انه لم ير مانعا في اصدار الاغنية بما ان النص اصبح متاحا للعموم كاشفا ان زوجته ستحضر اليوم مهرجان الاغنية وانها مولعة بالفن وتؤدي الغناء بكل اتقان .