الكاف: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس “كورونا” واجراءات لمنع موجة ثالثة من الوباء

رفعت السلطات الجهوية بولاية الكاف على إثر اجتماعها الطارئ المنعقد عشية أمس الخميس بمقر الولاية إلى السلطات المركزية اقتراحات لإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” بالجهة، وذلك بعد ملاحظة عودة نشيطة لحالات العدوى بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة وازدياد عدد المقيمين بالمستشفيات

وتولى المدير الجهوي للصحة طارق الراجحي والفريق الطبي والتقني المصاحب له عشية أمس الخميس، تقديم تقرير علمي امام اعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، تضمن معطيات تؤكد عودة ارتفاع نسق الاصابات بالفيروس وتؤشر لامكانية ظهور موجة ثالثة سيما في ظل تزايد عدد الاصابات وكثافتها بعدد من المناطق على غرار الكاف الشرقية والكاف الغربية وتاجروين (خصوصا بمنطقة الحوض)، وكذلك بمعتمدية نبر

كما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات الى 47 شخصا، منهم 12 شخصا بقسم الانعاش وذلك إلى غاية يوم امس الخميس، وتم وفق ما جاء في التقرير تسجيل اصابات ببعض المؤسسات التربوية بكل من معتمدية نبر ومنطقة الحوض من معتمدية تاجروين

وتبعا لذلك اقترحت اللجنة اجراءات وقائية رفعت الى الجهات المركزية لم يقع الكشف عنها وأوصت بتكثيف المراقبة ونشاط فرق المراقبة المشتركة لأجل تطبيق البروتوكولات الصحية مع مواصلة أعمال التقصي بالمناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الاصابات

وفي ما يتعلق بسير حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”، فقد تم تلقيح 907 اشخاص أي بنسبة 61 بالمائة من الذين تمت دعوتهم لاجراء التلاقيح