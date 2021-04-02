سليانة : تسجيل 3 حالات وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية سليانة أمس الخميس 3 حالات وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 3489 حالة.

من جهته ذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الجمعة لمراسلة (وات) أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 16 بالكريب و4 بسيدي بورويس و3 بسليانة المدينة و إصابتين بكل من مكثر وكسرى والروحية.

و أضاف الصغير أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 323 حالة في المقابل بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 16 حالة من بينها 3 بالانعاش و26 بالمستشفيات المحلية.

يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 147 حالة.