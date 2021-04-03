السلاوتي يؤكد استعدادا وزارة التربية لإنجاح الإمتحانات رغم إشكالات موجة ثالثة لكورونا

أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم السبت 3 أفريل 2021 ، أنّ الوزارة على أتمّ الاستعدادات لإجراء الامتحانات الوطنية في ظروف جيدة مع متابعة دقيقة لتداعيات ظهور الموجة الثالثة من وباء كوونا في البلاد.

وأبرز السلاوتي في تصريح لموزاييك أّن الوزارة في تفاعل وتواصل حيني مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة وتتعامل مع الوضع يوما بيوم بحسب تطور الحالات والأوضاع بكافة جهات الجمهورية والمؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنّ الأرقام الأخيرة تنذر بإمكانية بروز عدّة إشكالات ستعترضهم بسبب الجائحة إلاّ أنّه لا خيار أمامهم إلاّ مواصلة العمل والامتحانات الوطنية في رزنامتها المقررة، على حدّ قوله