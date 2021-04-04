قابس: تسجيل 93 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأن نتيجة تحاليل 93 عينة من ضمن 226 تحليلا اجري على اشخاص اشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وردت “ايجابية”

واشار إلى أن الإصابات تتوزع الى 44 اصابة بقابس الجنوبية، و16 اصابة بمارث، و14 اصابة بقابس المدينة، و07 اصابات بالحامة، و06 اصابات بمطماطة الجديدة، و03 اصابات بغنوش، واصابتين (02) بقابس الغربية، واصابة واحدة (01) بوذرف.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للمصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في الولاية 9613 شخصا من بين 10117 شخصا ثبتت إصابتهم، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 504 حالات من بينها 178 حالة بقابس الجنوبية، و116 حالة بمارث، و82 حالة بقابس المدينة.