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ارتفاع العدد اليومي للملقحين ضد كوفيد 19 الى اكثر من 9 الاف شخص يوم السبت 3 افريل

2021/04/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اعلنت وزارة الصحة ان عدد الملقحين قد بلغ يوم السبت 3 افريل الى 9303 شخص مقابل 7392 شخص يوم الجمعة 2 افريل.

وبينت الوزارة ان العدد الجملي للملقحين قد ارتفع، بعد 22 من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، الى 80140 شخص من ضمن عدد جملي للمسجّلين في منظومة ايفاكس في حدود 849318 شخص.

وجدّدت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مساء السبت عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1404 إصابة جديدة من مجموع 5752 تحليلا مخبريا .

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