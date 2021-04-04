منوبة :تسجيل نسبة 75 بالمائة في استغلال اسرة الانعاش والاكسجي و تسجيل حالة وفاة

أكدت المديرة الجهوية للصحة هاجر الميساوي، لــ(وات) مساء اليوم الأحد، أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بوحدة كوفيد 19 بمنوبة، وقسم الانعاش بمعهد القصاب ، بلغت 75 بالمائة باستغلال 22 سرير من جملة 30 سريرا، منها 5أسرة انعاش ، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات خلال نهاية الأسبوع .

وأكدت نفاذ أسرة الأكسجين بالمستشفى المحلي بطبربة وعددها الجملي 10 أسرة، محذرة من عواقب صحية وخيمة، إذا تواصل عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي بالجهة وعدم تطبيق الإجراءات التي أقرتها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية منوبة، في اجتماعها الاستثنائي يوم الجمعة المنقضي.

وقد سجلت الجهة اليوم الأحد ، حالة وفاة لمسن بدوار هيشر وحالة وفاة أمس السبت لمسن أيضا بنفس المعتمدية وشهدت اليوم تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق نفس المصدر.

وكان أكبر عدد إصابات بمعتمدية طبربة ب145 حالة، ومنوبة

ب128 حالة والمرناقية ( 70 حالة) ودوار هيشر (65 حالة ) والجديدة (60 حالة ) ووادي الليل (56 حالة) والبطان (06 حالات )،وبرج العامري (05 حالات).

وبيّنت الميساوي أنّ عدد الحالات النشيطة يبلغ بالجهة ،535 حالة ، فيما ارتفع عدد الإصابات الجملية منذ بداية انتشار الجائحة بتونس إلى 8973 حالة ،منها 340 حالة وفاة،و8098 حالة شفاء.

كما سجل مركز التلقيح الجهوي بولاية منوبة ، بمركز الطب المدرسي والجامعي السبت ، أكبر عدد من التلاقيح اليومية ، بتطعيم عدد 378 منتفعا أغلبهم من المسنين المسجلين بالمنصة الإلكترونية “ايفاكس” وفق تصريح رئيس المركز عادل حرميّة لــ(وات).

و سجل المركز اليوم الأحد أيضا ، 312 عملية تلقيح ، ليتجاوز العدد الجملي لعمليات التلاقيح منذ بداية الحملة ، 2900 عملية، ويشهد بذلك ارتفاعا في نسق الإقبال على التلاقيح، مقارنة ببداية الحملة ، وفق نفس المصدر.