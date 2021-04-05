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الاتحاد التونسي للفلاحة: توفر المنتوجات الفلاحية من الانتاج الوطني خلال شهر رمضان القادم

2021/04/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

طمأن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كافة التونسيين والتونسيات على توفر المنتوجات الفلاحية من الانتاج الوطني خلال شهر رمضان القادم من خضر وغلال ولحوم حمراء والبان ومنتوجات دواجن بكميات تغطي الحاجيات وأكد الاتحاد في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين ، ان اللهفة هي السبب الرئيسي لارباك التزويد و ارتفاع الأسعار وانتشار مظاهر الاحتكار والمضاربة

ودعا في هذا السياق ، إلى الابتعاد عن هذا السلوك خاصة في هذا الشهر الفضيل. فضلا عن تشديد المراقبة على الاسواق.

ونوه الاتحاد بتضحيات كافة الفلاحين والبحارة و بالدور المحوري الذي يضطلعون به خاصة في هذا الظرف الذي تواجه فيه تونس تداعيات جائحة كورونا
وذكر بأن هؤلاء هم الركيزة الأساسية في توفير الغذاء و تعزيز دعائم الأمن القومي الغذائي بالرغم مما يعانونه من صعوبات وما يواجهونه من متاعب

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