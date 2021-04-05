عدد الملقحين ضد كورونا يبلغ 88543 شخصا في اليوم 23 من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح..

بلغ العدد الجملي للملقحين في اليوم الثالث والعشرين من انطلاق الحملة الوطنية للملقحين في 25 مركزا وطنيا للتلقيح في كامل البلاد 88543 شخصا من مهنيي الصحة والأشخاص البالغين 75 سنة فما فوق.

وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين عن وزارة الصحة بلغ عدد المطعمين أمس الأحد 8403 شخصا.

ووصل عدد المسجلين في المنظومة الوطنية للتلقيح “إيفاكس” إلى غاية اليوم الاثنين 5 أفريل الجاري أكثر من 887 ألف شخص، وفق آخر تحيين لهذه المنظومة الالكترونية.

وجدّدت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة “إيفاكس” (evax.tn) المخصّصة للغرض.

ويتسم الوضع الوبائي في تونس، وفق ما كشفته وزارة الصحة، بتدهور ملحوظ في جميع المؤشرات بسبب ارتفاع في عدد الحالات المكتشفة حيث بلغ نسبة الحالات الإيجابية 22.9 بالمائة.

وتم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى اختطار “مرتفع إلى مرتفع للغاية”، ناهيك عن زيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات وارتفاع جديد لعدد الوفيات الأسبوعية جراء فيروس كوفيد-19 حيث بلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الفيروس إلى غاية 3 أفريل الجاري 8965 حالة وفاة.

كما وقع تسجيل نسبة متزايدة من حالات مشتبه للسلاسة البريطانية لفيروس كوفيد-19 مع التأكد الفعلي من انتشارها على المستوى المحلي، وفق وزارة الصحة.