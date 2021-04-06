الرابطة 1- الجولة 23: ثنائي الصدارة في مناى من المفاجات وحوارات عن بعد للفرق المعنية بتفادي النزول

يبدو الترجي الرياضي المتصدر والنجم الساحلي الثاني في مامن من المفاجات غدا الأربعاء في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم فيما سيكون الحوار عن بعد بالنسبة للفرق المعنية بتفادي النزول.ففي ملعب حمادي العقربي برادس، يستضيف الترجي الرياضي التونسي متصدر الترتيب بـ 46 نقطة الأولمبي الباجي صاحب المركز الثامن بـ 27 نقطة، في مقابلة سيسعى فيها الترجيون الى الظفر بنتيجة اللقاء وتدعيم رصيدهم بـ 3 نقاط إضافية من شأنها أن تسهم في إضفاء شحنة معنوية للأحمر والأصفر قبل أيام من المقابلة الختامية أمام مولدية الجزائر في اطار دور المجموعات بمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، في حين سيبحث الأولمبي الباجي المنتشي في الجولة الماضية بفوز عريض على الاتحاد المنستيري 3-0، على الخروج بنتيجة إيجابية خاصة وأنّ زملاء اللاعب فراس عايفية تعودوا على تقديم أداء قوي أمام الفرق الكبرى.وعلى ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة يلاقي النجم الساحلي صاحب المركز الثاني برصيد

40 نقطة، شبيبة القيروان في مقابلة تبدو في متناول فريق جوهرة الساحل الباحث عن تذليل الفارق مع المتصدر وعدم اهدار المزيد من النقاط، كان آخرها التعادل المخيب أمام النادي الافريقي في الجولة الماضية بنتيجة 2-2 ، وفي المقابل فان فريق شبيبة القيروان متذيل الترتيب بـرصيد 3 نقاط الذي نزل رسميا الى الرابطة الثانية سيحاول انهاء الموسم بافضل طريقة ممكنة.وفي بن قردان يستضيف الاتحاد المحلي صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة الملعب التونسي صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة، في لقاء هو الأول لمدرب فريق المكان كمال زعيم الرامي الى تقديم الإضافة والخروج بأول فوز له في مسيرته التدريبية بالرابطة المحترفة الأولى ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية لاتحاد بن قردان، التي ساهم فيها وبدرجة كبيرة سلفه حسان القابسي، لإنهاء الموسم الرياضي في مرتبة تؤهله

للمشاركة في مسابقة قارية في الموسم المقبل، بينما سيعمل زملاء اللاعب بلال الماجري على اغلاق جميع المنافذ وتقييد حركة الخصم مع امكانية مباغتته بهدف والخروج بانتصار ثمين يكون السادس هذا الموسم لأبناء باردو.ويستقبل النادي البنزرتي صاحب المركز 13 قبل الأخير برصيد 20 نقطة، فريق مستقبل الرجيش صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة في مقابلة لا تقبل القسمة على اثنين خصوصا لدى المحليين الذين لا خيار امامهم سوى الخروج بنقاط الفوز من أجل التشبث بالبقاء في الرابطة المحترفة الأولى، بينما سينزل الضيوف وزملاء اللاعب نضال بن سالم الى أرضية ملعب أحمد البصيري من أجل تحقيق الانتصار الثاني لهم على التوالي خارج القواعد بعد الانتصار الباهر في الجولة الماضية على الاتحاد الرياضي المنستيري 3-2 ومواصلة مسيرتهم الموفقة تحت قيادة المدرب سعيد

السايبي.من جهته سيتحول النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة الى المتلوى لملاقاة نجم المكان صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة في مقابلة لن تكون سهلة لكلا الفريقين الراغبين في كسب نقاط الفوز ذلك ان نادي عاصمة الجنوب يسعى الى انهاء السباق في مركز يخول له المشاركة في مسابقة قارية فيما يتطلع الفريق الضيف الى مزيد الابتعاد عن مناطق تفادي النزول.ومن ناحيته يستقبل الاتحاد المنستيري صاحب المركز السابع برصيد 27 نقطة على ملعب مصطفى بن جنات النادي الافريقي صاحب المركز 11 بـ 25 نقطة، بعد فترة قصيرة من استقالة المدرب لسعد جردة وتعويضه بعفوان الغربي في رهان يبدو صعبا للمحليين في ظل النتائج المتذبذبة في الجولات الاخيرة من جهة وكذلك للتحسن الكبير الذي شهده مردود ابناء منتصر الوحيشي منذ بداية مرحلة الاياب من جهة ثانية.

ويلوح الحوار بين الفريقين حماسيا ومشوقا الى ابعد الحدود بالنظر الى رغبتهما الكبيرة في الفوز لتحسين ترتيبهما الحالي وتفادي ضغوطات اللعب من اجل تفادي النزول في المقابلات المتبقية من السباق. ويستضيف مستقبل سليمان صاحب المركز السادس بـ 30 نقطة فريق اتحاد تطاوين صاحب المركز 12 برصيد 24نقطة في مقابلة سيسعى فيها المحليون الى تعويض خسارتهم أمام النادي الافريقي في الجولة الماضية بنتيجة 1-2 بينما يتطلع الضيوف الى تحقيق الفوز تفاديا لمزيد تعقيد وضعيتهم في اسفل الترتيب.