خطير: تعكّر “غريب” لحالة المصابين بالكورونا في أقسام الإنعاش..وهذه التفاصيل..

أكدت ريم عبد الملك طبيبة مختصة في الأمراض الجرثومية بمستشفى الرابطة في صباح الناس اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021 وفاة 14 شخصا في غضون 4 أيام بسبب فيروس كورونا.

واشارت الدكتورة ريم عبد الملك الى تعكر سريع لحالات المصابين، موضحة أن أغلبهم يتحولون إلى الاستعجالي في حالة صحية خطيرة وبعضهم يفارق الحياة بعد ساعات من إسعافه بواسطة الأوكسجين.

كما أكدت في تصريح لموزاييك أنه لم يتم بعد تحديد إن كان ذلك بسبب السلالة البريطانية التي قد تكون أخطر، متابعة ‘فضلا عن انتشارها السريع هنالك إمكانية أن تكون أخطر لكن لا نسطيع الجزم بذلك في الوقت الحالي..’