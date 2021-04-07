المهدية : تسجيل حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد أصيل معتمدية قصور الساف عن سن ناهز 60 سنة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ114 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس التاجي توزعت إلى 17 بالجم و15 بالشابة و14 بالمهدية و7 بأولاد الشامخ و5 بقصور الساف و3 بهبيرة.

وتعافى، في المقابل، 31 مصابا ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8331 حالة من مجموع 9324 إصابة.

وبلغ عدد حالات الوفاة، منذ ظهور الوباء، 252 حالة فيما ظل 741 مصابا حاملين للفيروس (حالات نشطة).

وتلقّى 423 شخاصا، اليوم، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل مجموع المنتعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 4375 فردا من بينهم 202 انتفعوا بالجرعة الثانية من التلقيح.