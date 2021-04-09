الكاف: تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 659 حالة

ارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، في ولاية الكاف، إلى 6066 إصابة، بعد الكشف عن نتائج 255 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت في 7 أفريل الجاري، أفرزت عن تسجيل 105 إصابات جديدة بالفيروس دون تسجيل حالات وفاة.

وأظهر التّحيين اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة، ارتفاعا ملحوظا في عدد المقيمين بالمستشفيات، حيث بلغ 66 شخصا، منهم 15 حالة في الانعاش.

وارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال الـ10 الأيام الأخيرة، إلى 659 شخصا، وهو رقم اعتبره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية، عبد الباقي الجمني، “مفزعا”، باعتباره يدل على انتشار واسع للوباء في الجهة، حسب تقديره، داعيا المواطنين إلى مزيد اليقظة والحذر واحترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه.

يذكر أن اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، كانت قد اتخذت منذ أسبوع جملة من القرارات للحد من انتشار الوباء في الجهة، سيما بعد تفشي الفيروس في عدة مناطق، منها منع أساتذة التعليم في معهد تاجروين ومعهد ابن الجزار بنبر من الدخول الى قاعة الأساتذة لمدة 14 يوما، وغلق 3 مدارس إبتدائية بمنطقة الحوض بتاجروين، إلى جانب منع انتصاب الأسواق الأسبوعية وغلق الحمامات بكل من الكاف وتاجروين ونبر.