البنك المركزي يدعو الى تأمين استمرارية السحب من الموزعات الآليّة خلال عيد الشهداء وعطلة آخر الأسبوع

دعا البنك المركزي التونسي، المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد، إلى اتّخاذ الاجراءات الضرورّية لتأمين استمرارية عمليّات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعمليات الدفع الالكتروني، اليوم 9 أفريل (الموافق لعيد الشهداء) وعطلة آخر الأسبوع.

وحثّ البنك المركزي، في بلاغ أصدره الجمعة، على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للأوراق النقدية والسهر على حسن جاهزية المنصّات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني.

وأكّد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن، علاوة على إعلام البنك المركزي التونسي بهذه الاجراءات وكل المستجدات، التي من شأنها أن تؤثر على السير العادي لأنشطة الدفع.