43 وفاة و2010 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 8 أفريل 2021

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، بأنه تم بتاريخ الخميس 8 أفريل 2021، تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9179 حالة.

كما سجلت، وفق البلاغ ذاته، 2010 إصابة جديدة إثر إجراء 7858 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 223 ألفا و930 شخصا، بعد تعافي 930 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1897 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 392 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 122 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من نفس السنة