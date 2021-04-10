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رسميا: تفاصيل توقيت العمل الإداري خلال شهر رمضان..

2021/04/10 الأولى, المصدر, متفرقات

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم السبت عن توقيت العمل الخاص بشهر رمضان بالادارات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وسيكون التوقيت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف الي الساعة الواحدة بعد الزوال.
وتقرر الانطلاق في تطبيق هذا التوقيت بداية من يوم الاثنين القادم وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا،وفق نص البلاغ.

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