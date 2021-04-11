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سليانة-كوفيد19: تسجيل 3 حالات وفاة و26 إصابة جديدة

2021/04/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس السبت، 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و26 إصابة جديدة وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة 156 حالة والاصابات إلى 3714 إصابة.
وبيّن كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، اليوم الأحد، لـ”وات”، أن الإصابات الجديدة توزّعت إلى 5 حالات بسليانة المدينة، و6 حالات بكل من معتمديتي مكثر وقعفور، وإصابتين بكل من معتمديات كسرى، والكريب، والروحية، وإصابة بكل من برقو، والعروسة، وسيدي بورويس.
وأضاف أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري يبلغ حاليا 254 حالة، فيما يبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 23 حالة من بينها 4 بالإنعاش، وعدد حالات الإيواء بالمستشفيات المحلية 16 حالة.

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