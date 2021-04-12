المعهد الوطني للاستهلاك يضع تطبيقة رقمية مجانية للاطلاع على أسعار المنتجات الطازجة

ستمكن تطبيقة جوّالة مجانيّة “Codeonline.info”، قام المعهد الوطني للاستهلاك بتطويرها، المستهلكين، ابتداء من، الإثنين، من الاطلاع، حينيا، على أسعار المنتجات الغذائيّة الطازجة (خضر وغلال واسماك ولحوم ودواجن) في أسواق البيع بالتفصيل اليوميّة والأسبوعيّة.

وبإمكان المستهلكين، من خلال هذه التطبيقة الابلاغ عن التجاوزات الاقتصادية المتعلّقة بالاسعار وجودة المنتجات المسوّقة والممارسات التجاريّة غير المشروعة.

ويمكن تحميل التطبيقة المجانية من خلال الرابط http://codeonline.tn/dist/apk/codeonlineinfo.apk المتوفر على المواقع الإلكترونية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات على شبكة الواب (www.inc.nat.tn & www.commerce.gov.tn) وكذلك على صفحات التواصل الإجتماعي للوزارة والمعهد “فايس بوك”. كما يمكن تحميل التطبيقة على الرابط Codeonline.tn.

ولاحظ مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، مراد بن حسين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أنّ “التطبيقة ستمد المواطنين بأسعار الموّاد الغذائيّة الطازجة في الاسواق الخمسة الأكثر قربا لهم وتعلمهم بهوامش الربح المشروعة لكل منتج ممّا سيسمح لهم باحتساب كلفة مشترياتهم ومقارنتها بالاسعار المقترحة من قبل مختلف الأسواق”.

واضاف ” وستسمح “التطبيقة، أيضا، المواطنين من الابلاغ عن التجاوزات المرتكبة على مستوى الأسعار وجودة المنتجات المسوّقة وتسهم في ارساء ثقافة أفضل للاستهلاك”.

كما أوضح بن حسين “أنّ هذه التطبيقة يقودها المعهد الوطني للاستهلاك بالتنسيق مع الادارات الجهويّة للتجارة والبلديّات، التّي ستقوم برفع الاسعار بشكل يومي على مستوى الأسواق. ويتم نشر الاسعار يوميّا على الساعة العاشرة والنصف صباحا”.

كما لاحظ أن تشكيات المواطنين سيتم توجيهها الى الادارة الجهويّة للتجارة التّي تعود إليها بالنظر السوق المعنيّة بالتشكي.