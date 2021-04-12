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العجز التجاري لتونس ينخفض بنسبة 4ر12 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2021

2021/04/12 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

انخفض العجز التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بنسبة 4ر12 بالمائة ليبلغ 335ر3069 مليون دينار مقابل 654ر3505 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفق آخر إحصائيات نشرها الاثنين المعهد الوطني للإحصاء.

وسجلت نسبة التغطية ارتفاعا ب 4ر3 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، لتبلغ 4ر78 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل 75بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وشهدت المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 زيادة في الصادرات بنسبة 2ر6 بالمائة لتصل إلى 9ر11161 مليون دينار مقابل 9ر10514 مليون دينار خلال نفس الفترة.

كما سجلت الواردات، نهاية شهر مارس 2021 ارتفاعا بنسبة 5ر1 بالمائة مقابل انخفاض ب 4ر11 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020.

وبلغت قيمة الواردات 2ر14231 مليون دينار مقابل 6ر14020 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020.

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