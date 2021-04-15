نابل : تسجيل 8 وفيات جراء فيروس كورونا بين الأمس واليوم

سجّلت ولاية نابل بين الأمس الاربعاء واليوم الخميس 8 وفيات جراء الإصابة بفريوس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 550 حالة وفاة منذ بداية الجائجة، وذلك وفق ما ورد بالتحيين الدوري للادارة الجهوية للصحة في علاقة بانتشار الفيروس.

وأسفرت التحاليل المخبرية للتقصي حول فيروس كورونا خلال اليومين الاخيرين عن تسجيل 220 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 17585 إصابة

كما ارتفع عدد الحالات النشيطة أي التي لا تزال حاملة للفيروس لتبلغ 1048 حالة من بينها 85 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة

وتتوزع حالات الوفيات الاخيرة المسجلة على معتمديات نابل (حالتين) و قربة (حالتين) وحالة بكل من معتمديات بني خيار ومنزل تميم وقليبية وسليمان وتتراوح اعمارهم بين 38 و78 سنة