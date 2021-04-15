عاجل: اقسام كوفيد 19 بقابس تتجاوز طاقة استيعابها القصوى

وصف والي قابس، منجي ثامر، في لقاء جمعه بوسائل الإعلام بمقر الولاية بحضور المدير الجهوي للصحة، رياض الشاوش، الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس “كورونا” بالجهة بالخطير جدا ، حيث من الوارد غلق معتمديات وذرف، والمطوية، ومنطقة قابس الكبرى، في صورة تواصل الانتشار السريع لهذا الفيروس بمختلف هذه المعتمديات.

وأوضح الوالي ان أقسام كوفيد 19 بمختلف مستشفيات الجهة تجاوزت طاقة استيعابها القصوى والمحددة ب 60 مريضا ووصلت الى حدود 91 مريضا، وبات من الصعب إيجاد آماكن شاغرة لإيواء المرضى الذين يحتاجون للرعاية بداخل هذه الأقسام.

وبين ان الحالات النشيطة لفيروس كورونا قد ارتفعت بشكل لافت وقارب عددها حدود الألف حالة كما ارتفعت بالتوازي مع ذلك نسبة التحاليل الايجابية وعدد الوفيات بهذا الفيروس.

وأشار، من جهة أخرى، إلى ان عدد المواطنين الذين قاموا بالتلقيح ضد فيروس “كورونا” منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح قد بلغ الى حدود يوم الأمس 5437 مواطنا ومواطنة يتوزعون الى 2924 ذكورا و2513 اناثا.

وبين انه ليس هناك من خيار للنجاح في مجابهة جائحة كورونا الا بالتزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية وبالإقبال على التلقيح، داعيا وسائل الإعلام الى بذل كل الجهود الممكنة لتوعية المواطنين بدورهم الفاعل في مقاومة هذا الوباء الخطير الذي لم يعد يميز بين الكبار والصغار .

وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا قد قررت غلق معتمديتي مارث ومطماطة الجديدة لمدة 15 يوما بعد ان تم تسجيل انتشار كبير لفيروس كورونا بكل منهما.