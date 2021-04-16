عاجل-ردا على وزارة التربية: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعلن استعدادها لغلق المدارس..

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الجمعة 16 أفريل 2021، استعدادها لإعلان الغلق العام للمؤسسات التربوية من جانب واحد، أمام ماوصفته بالتعامل الفظ مع بعض حالات الاغلاق الواجبة والمتأكدة التي أعلنتها الهياكل النقابية في ظل ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والمدرسيين.

كما بينت الجامعة العامةفي بيان لها، أن الوزارة لم تلتزم بمقتضيات البروتوكول الصحي في علاقة بتعقيم المجموعات الصحية، وتوفير الكمامات للمتمدريسين وللاطار التربوي، والجال المعقم.

كما أشار البيان الى أن الوزارة لم تتقيد بمتطلبات البرتوكول الصحي من حيث تعقيم قاعات التدريس، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية للمصابين.

هذا ودعت النقابة منظوريها الى التعامل بلا تردد مع كل تقصير في تطبيق البرتكول وذلك بعدم الدخول الى المدرسة في حالة غياب اللات قيس الحرارة وعدم تعقيم المدرسة، كما دعتهم الى مغادرة الفصل في حال وجود تلاميذ دون كمامات، والاشتباه في وجود اصابات داخله.

يذكر ان وزارة التربية، أكدت أنها لن تتوان عن اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بتطور الوضع الوبائي بالمؤسسات التربوية بالمصادقة على المقترحات الصادرة عن اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، الجهة الرسمية الوحيدة المخولة لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية.