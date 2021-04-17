زغوان : تسجيل حالتي وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية زغوان اليوم السبت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ( امرأة من منطقة الناظور من مواليد1945 ، ورجل أصيل مدينة زغوان يبلغ من العمر72 سنة) ليرتفع على إثرهما عدد الوفيات إلى 148 حالة منذ ظهور الوباء منها 59 وفاة تم تسجيلها من غرة جانفي إلى 17 إفريل 2021 وفق ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـــ( وات).

وأضاف بالي أنه تم اليوم أيضا تسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس بلغ بموجبها إجمالي الإصابات 3819 حالة، مشيرا من جهة أخرى أن 52 مصابا بالفيروس من جملة الحالات النشطة يتلقون حاليا العلاج بوحدات الكوفيد منهم 9 مرضي يقيمون بقسم الإنعاش الطبي بوحدة المشتشفى الجهوي بزغوان الذي بلغ طاقة استيعابه القصوى حسب تأكيده.