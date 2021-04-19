القيروان: تسجيل 4 وفيات و119 اصابة بفيروس “كورونا” خلال الثلاثة ايام الاخيرة

تم بولاية القيروان، تسجيل 4 وفايات و119 اصابة بفيروس “كورونا” من مجموع 371 تحليلا تم اجراؤها خلال الثلاثة ايام المنقضية، وفق المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس

وتتوزع هذه الاصابات، وفق ذات المصدر، الى 77 اصابة بمعتمديتي القيروان الشمالية والجنوبية، و23 اصابة ببوحجلة، و7 اصابات بالوسلاتية و3 اصابات بكل من معتمديتي السبيخة ومنزل المهيري واصابتين بكل من نصر الله وحفوز واصابة واحدة بكل من معتمديتي الشراردة وحاجب العيون، وبلغت الاصابات في صفوف الاطار الصحي 5 اصابات بينما بلغت في الوسط المدرسي 14 اصابة

وبالنسبة للايواء بمستشفيات الجهة، فبلغت 5 حالات بقسم الانعاش بمستشفى ابن الجزار بالقيروان، و51 حالة بقسم “كوفيد+” (يتوزعون الى 18 مصابا و33 يشتبه في اصابتهم بالفيروس)، فيما تم ايواء 4 مصابين بالفيروس بالمستشفى المحلي بالوسلاتية و3 بالمستشفى المحلي بحفوز

وفي ما يتعلق بحملة التطعيم، افاد محمد رويس انه تم الى حدود يوم امس الاحد تلقيح 8337 شخصا من مجموع 16942 تم استدعاؤهم عن طريق الارساليات القصيرة