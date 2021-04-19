قابس: غلق معتمديتي المطوية ووذرف من 19 إلى 30 أفريل بسبب “ارتفاع المؤشر الوبائي”

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا بولاية قابس، في اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين بإشراف والي الجهة، منجي ثامر، وبحضور عدد من رؤساء البلديات غلق معتمديتي المطوية ووذرف خلال الفترة الممتدة من الاثنين 19 افريل إلى الجمعة 30 أفريل 2021، مبررة هذا القرار ب”ارتفاع المؤشر الوبائي بهاتين المعتمديتين وبلوغه مستوى الاختطار المرتفع”.

وتبعا لهذا القرار، قررت هذه اللجنة منع التنقل من والى هاتين المعتمديتين إلا في الحالات الاستثنائية والاستعجالية ولضرورة العمل، ومنع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات العامة والخاصة مهما كان نوعها، وتشديد مراقبة العمل بالبروتوكولات الصحية.

كما قررت غلق الحمامات وميضات الجوامع، وتعليق صلوات الجمعة والعشاء والتراويح، ومنع انتصاب الأسواق الأسبوعية، وغلق رياض الأطفال والكتاتيب، وتكثيف حملات التقصي للحالات التي يمكن أن تكون مصابة بفيروس كورونا، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للمصابين وكبار السن، مع بقاء اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا في حالة انعقاد دائم لمتابعة وتقييم الوضع الوبائي بالجهة.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة في هذا الاجتماع، وللفترة نفسها، حسب ما جاء في بلاغ نشرته ولاية قابس لعموم المواطنين، غلق قاعات الألعاب الالكترونية، وتعليق صلوات الجمعة والعشاء والتراويح على مستوى معتمديات قابس الكبرى (قابس المدينة وقابس الغربية وقابس الجنوبية) وغنوش.