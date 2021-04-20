بورصة تونس تواصل المنحى التنازلي مع اقفال حصة الثلاثاء

واصلت بورصة تونس المنحى التنازلي، مع اقفال معاملات حصة الثلاثاء، ليتقلص مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 39ر0 بالمائة عند مستوى 89ر6973 نقطة وسط حجم تبادل جملي بقيمة 1ر4 مليون دينار (م د)، بحسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم الشركة التونسية للبنك قائمة الارتفاعات بنسبة 75ر3 بالمائة (040ر3 د) وسط حجم تبادل ناهز 14 ألف دينار.

وارتفع سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بنسبة 3 بالمائة (690ر23 د). وحسّن البنك آداءه السنوي في البورصة بنسبة 7ر17 بالمائة.

وتكبّد، في المقابل، سهم “مونوبري” خسائر بنسبة 1ر5 بالمائة (550ر5 د) مع تبادل بقيمة 12 ألف دينار.

وتدحرج سهم تواصل القابضة بنسبة 8ر3 بالمائة (760ر0 د) مع حجم تبادل ناهز 330 الف دينار.

وحقق سهم شركة صنع المشروبات بتونس أفضل آداء خلال الحصة ليستاثر بمبلغ 1ر1 م د من حجم التبادل الجملي، في حين تقلص سعره بنحو 39ر1 بالمائة (770ر17 د). وأظهرت مؤشرات نشاط الشركة، مع موفى مارس 2021، انخفاضا في رقم معاملات الشركة بحوالي 7ر9 بالمائة (2ر146 م د) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.