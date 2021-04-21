توننداكس” ينهي حصة الاربعاء على ارتفاع بنسبة 3ر0 بالمائة”

أغلق مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” ، حصة الاربعاء، على ارتفاع بنسبة 3ر0 بالمائة عند 6994 نقطة وسط تداولات في حدود 4 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم “سالكوم” ، قائمة الارتفاعات ما يعادل 9ر5 بالمائة وسعر اقفال في حدود 240ر5 دينار في حين ارتفع سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 9ر4 بالمائة واقفل عل سعر 300ر4 دينار.

وتراجع سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي “جيف” بنسبة 6ر3 بالمائة ليقفل على سعر 800ر0 دينار متبوعا بسهم شركة البطارية التونس “أسد”، بنحو 7ر2 بالمائة وسعر 940ر3 دينار

واستحوذت “اوروسيكل” ، رغم استقرار سهمها عند سعر 900ر29 دينار، على نصيب الاسد من التداولات بقيمة ناهزت 627ر0 مليون دينار اي ما يشكل 16 بالمائة من اجمالى حجم التداول في السوق.