منوبة : حالتا وفاة و 110 اصابات جديدة بالكورونا و50 حالة شفاء

سجّلت ولاية منوبة اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدة بطبربة والمرناقية ، ليرتفع عدد الوفيات الجملي بعد التحيين مع البلديات الى 386 حالة منذ انتشار الجائحة وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة في منوبة.

وسجّلت الجهة أيضا 110 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى 1029 حالة منها 15 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلب بطبربة.

في المقابل سجّلت الجهة 50 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 9081 حالة من جملة 10489 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة.

وتتوزّع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (335 حالة)، طبربة (195 حالة) والمرناقية ( 144 حالة) والجديدة (127 حالة) ودوار هيشر (121 حالة) ووادي الليل (92 حالة) وبرج العامري (10 حالات)والبطان(5 حالات ).