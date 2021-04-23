عاجل: اتخاذ جملة من الاجراءات بمعتمديّة قليبية اثر اكتشاف 10 بُؤر وبائيّة

أعلن والي نابل، محمد رضا مليكة، صباح اليوم الجمعة، خلال اجتماع خلية الازمة لمتابعة الوضع الوبائي المنعقد بمقر الولاية، قرار عزل معتمدية قليبية عن بقية المناطق وغلقها لمدة 7 أيام وذلك بداية من يوم الغد السبت 24 أفريل والى غاية 30 افريل الجاري، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”.

وأوضح مليكة، في تصريح لـ(وات)، أن معتمدية قليبية تشهد حلقة عدوى كبيرة وانتشار سريع للفيروس، حيث تم اكتشاف 10 بؤر، وبلغ مؤشر انتشار الفيروس 111 إصابة على 100 ألف ساكن، مشيرا الى ان طاقة استيعاب المستشفى المحلي بالمنطقة بلغت 100 بالمائة، كما تم خلال الأسبوعين الأخيرين، تسجيل أكثر من 70 إصابة جديدة وحالتي وفاة بتاريخ أمس الخميس.

وأضاف، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة، والتي تتمثل بالخصوص في منع التنقل من وإلى معتمدية قليبية إلا في الحالات الاستثنائية والاستعجالية، ومنع التجمعات والتظاهرات والاحتفلات العامة والخاصة، وتعليق نشاط الحمامات وقاعات الرياضة، ورفع الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم، ومنع انتصاب السوق الأسبوعية.

وتوجّه الوالي، الى كافة أهالي ومتساكني مختلف معتمديات ولاية نابل، داعيا إياهم الى بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة، والذي وصفه بـ”الخطير جدا”، مبرزا ان طاقة استيعاب المؤسسات الصحية بلغت الحدود القصوى.

يذكر أن آخر الاحصائيات، تشير الى ان مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع ليبلغ 18100 إصابة، كما ارتفع عدد الوفيات الى 577 حالة وفاة، بعد تسجيل 10 وفيات خلال اليومين الأخيرين.