هام: ألمانيا تفرض اجراء جديد على المسافرين من تونس

عاجل- نحو الاعلان على سنة دراسيّة بيضاء: عمر الولباني يوضّح

عاجل: تونس في المرتبة الأولى افريقيا من حيث عدد وفيات كورونا

هكذا سيكون الطقس اليوم

اصدار بطاقة جلب عسكريّة في حق راشد الخياري: عبد اللطيف المكّي يعلّق

2021/04/24 أهم الأخبار, المصدر, سياسة


قال عبد اللطيف المكّي القيادي بحركة النهضة إنّ النائب راشد الخياري لم يُدفع من حركة النهضة و لا يُحسب عليها معتبرا أنّ اسلوبه مرفوض وأنّ توجيهه اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا بالخيانة العظمى وبالحصول على تمويل خارجي مرفوض.
وقال في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنيّة بخصوص الجدل الذي اثارته تصريحات الخياري والاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهوري إن راشد الخياري لم يُدفع من حركة النهضة وفي وقت من الاوقات كان ضدّ الحركة…مثلما توجد في اليسار الوانا لا تحسب على بعضها البعض ..نفس الشيء في الاتجاه الاسلامي ..الخياري تحرك من تلقاء نفسه ..وقام بسب وشتم رئيس الجمهورية وهذا مرفوض تماما.

وأضاف أنه من المفروض ان يتوجه اي شخص يقول ان له معلومات هامة الى لجنة الأمن والدفاع والتوجه للقضاء اذا ثبتت ثبتت واذا لم تثبت تعفي نفسك والرأي العام ورئيس الجمهورية من المسألة مبينا أن اسلوب الخياري مرفوض مؤكدا رفض الحركة تحويل هذه القضية من اختصاص مدني الى اختصاص عسكري..

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn