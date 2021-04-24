قبلي : إقرار جملة من الاجراءات الاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية

أكّد معتمد قبلي الجنوبية منير محاجبة اليوم السبت لــ(وات ) أنه في اطار متابعة الوضع الوبائي بالجهة وبالتشاور مع اعضاء اللجنة المحلية لمجابهة فيروس كورونا تم اقرار جملة من الاجراءات الاستثنائية للحد من انتشار العدوى بمنطقة البليدات تشمل بالاساس تعليق صلوات التراويح والجمعة بهذه المنطقة بداية من اليوم وعلى امتداد 10 ايام مع رفع الكراسي بالمقاهي والاقتصار على تسليم المشروبات ثم المغادرة طيلة ذات المدة.

وأضاف المصدر ذاته انه قد تم ايضا اقرار مواصلة غلق السوق الاسبوعية بمنطقة البليدات الى أجل غير مسمّى مع تكثيف حملات المراقبة المشتركة للمحلات المفتوجة للعموم للوقوف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي وردع المخالفين للتدابير الوقائية فضلا عن الحرص على تطبيق منع جولان العربات اثناء وقت حظر الجولان والقيام بحملات تعقيم بالمنطقة.

وفي ذات السياق تم اقرار القيام بحملة تقصّي واسعة عن طريق التحاليل السريعة للحالات المشتبهة والحالات المخالطة للحالات المصابة يوم الثلاثاء المقبل مع التاكيد على متساكني المنطقة على ضرورة الالتزام باجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا وخاصة منها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي.