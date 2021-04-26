منوبة : أربع حالات وفاة و 266 اصابة جديدة بالكورونا خلال يومين في الجهة

سجّلت ولاية منوبة أربع حالات وفاة خلال يومين منها حالة امس الاحد بوادي الليل، و ثلاث حالات وفيات اليوم الاثنين لامراتين بدوار هيشر تبلغان من العمر 50 سنة و57 سنة وامراة بالجديدة، ، ليرتفع عدد الوفيات الجملي بعد التحيين مع البلديات الى 394 حالة منذ انتشار الجائحة ،وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة الادارة بمنوبة هاجر الميساوي لـــ(وات).

وسجّلت الجهة خلال نفس الفترة 266 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 164 حالة إصابة جديدة اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى 1257 حالة، منها 15 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلب بطبربة.

وسجّلت الجهة 52 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 9337 حالة من جملة 10985 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (432 حالة)، فمعتمدية طبربة (258 حالة) والمرناقية (168 حالة) والجديدة (130 حالة ) لكل منهما ودوار هيشر (144 حالة ) ووادي الليل (107 حالة) وبرج العامري (14 حالة) والبطان( 04 حالات