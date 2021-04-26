توننداكس يستهل الأسبوع بارتفاع طفيف

استهلت بورصة تونس الأسبوع بتحقيق ارتفاع طفيف، اذ سجّل مؤشرها المرجعي “توننداكس” زيادة بنسبة 04ر0 بالمائة ليقفل عند مستوى 5ر7069 نقطة، وسط معاملات بقيمة 2ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وسجل سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب أفضل آداء خلال الحصّة، ليتطوّر سعره بنسبة 75ر4 بالمائة (3،310 دينار) وقدّرت قيمة المبادلات على السهم ذاته ب 35 ألف دينار.

وزاد سعر سهم سيتي كار بنسبة 4،5 بالمائة (060ر9 دينار)، في ما لم تتجاوز المبادلات على السهم ذاته قيمة 6 آلاف دينار. وقد أعلن وكيل السيّارات، موفى سنة 2020، عن انجازات استثنائية مع تحقيق تطوّر بنسبة 12،3 بالمائة في رقم أعماله وتحقيق زيادة هامة في النتيجة الصافية بنسبة 36،5 بالمائة لتبلغ 20،7 مليون دينار. وقد دعا مجلس ادارة سيتي كار إلى عقد جلسة عامّة عادية يوم الثلاثاء 15 جوان 2021.

في المقابل تكبد سهم المعامل الآلية بالساحل أعلى الخسائر خلال الحصة، لتتراجع قيمته بنسبة 1ر5 بالمائة (740ر0 دينار)، كما تقهقر سعر الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة ب3ر4 بالمائة (670ر0 دينار)، مع حجم تبادل بقيمة 22 مليون دينار.

وتصدر سهم الشركة التونسيّة للبنك قائمة الاسهم الأكثر تبادلا بعد تحقيق معاملات بحجم 5 مليون دينار. واقفل السهم عند سعر 3،060 دينار بعد أن زاد بنسبة 1 بالمائة.

م/مود

بقيمة 2ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وسجل سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب أفضل آداء خلال الحصّة، ليتطوّر سعره بنسبة 75ر4 بالمائة (3،310 دينار) وقدّرت قيمة المبادلات على السهم ذاته ب 35 ألف دينار.

وزاد سعر سهم سيتي كار بنسبة 4،5 بالمائة (060ر9 دينار)، في ما لم تتجاوز المبادلات على السهم ذاته قيمة 6 آلاف دينار. وقد أعلن وكيل السيّارات، موفى سنة 2020، عن انجازات استثنائية مع تحقيق تطوّر بنسبة 12،3 بالمائة في رقم أعماله وتحقيق زيادة هامة في النتيجة الصافية بنسبة 36،5 بالمائة لتبلغ 20،7 مليون دينار. وقد دعا مجلس ادارة سيتي كار إلى عقد جلسة عامّة عادية يوم الثلاثاء 15 جوان 2021.

في المقابل تكبد سهم المعامل الآلية بالساحل أعلى الخسائر خلال الحصة، لتتراجع قيمته بنسبة 1ر5 بالمائة (740ر0 دينار)، كما تقهقر سعر الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة ب3ر4 بالمائة (670ر0 دينار)، مع حجم تبادل بقيمة 22 مليون دينار.

وتصدر سهم الشركة التونسيّة للبنك قائمة الاسهم الأكثر تبادلا بعد تحقيق معاملات بحجم 5 مليون دينار. واقفل السهم عند سعر 3،060 دينار بعد أن زاد بنسبة 1 بالمائة.

م/مود