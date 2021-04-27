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التحركات الاحتجاجية الجماعية العشوائية شكلت نسبة 4ر65 بالمائة من المعدل السنوي للتحركات الاحتجاجية لسنة 2020

2021/04/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أبرز التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول التحركات الاحتجاجية لسنة 2020 أن التحركات الاحتجاجية الجماعية العشوائية مثلت نسبة 4ر65 بالمائة من مجموع التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2020

وبين التقرير الذي أصدره المنتدى التونسي اليوم الثلاثاء أن هذه التحركات العشوائية بلغت خلال سنة 2020
ماعدده 5727 تحركا من مجموع 8759 تحركا سنويا خلال السنة الماضية

وبلغت التحركات الاحتجاجية الجماعية المنظمة خلال نفس الفترة ماعدده 3866 تحركا أي ما يمثل 1ر44 بالمائة من مجموع التحركات الاحتجاجية السنوية

ولفت التقرير الى أن الفعل الاحتجاجي الجماعي تميز خلال نفس الفترة بوجود نزعة “قصووية”، خاصة بعد منتصف السنة المنقضية

ويعمد المحتجون من خلال هذه النزعة الى أقصى أشكال الفعل الاحتجاجي محاولين فرض مطالبهم عبر فرض ميزان القوى واختلفت في شكلها الاحتجاجي بطريقة متفاوتة مع توخي أساليب فعل تجبر السلطة على الاستماع والتفاوض لفرض مطالبهم الاجتماعية حسب ما جاء بالتقرير

واستأثرت ولايات قفصة والقيروان وسيدي بوزيد وتونس بأغلب هذه التحركات الاحتجاجية الجماعية خلال سنة 2020

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