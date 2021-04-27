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زغوان : التقطيع الجيني يثبت تسجيل أول إًصابة في الجهة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا

2021/04/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أثبتت عملية التقطيع الجيني للعيّنات التي تمّ رفعها من بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا ، تسجيل أول إصابة بالسلالة البريطانية الجديدة في الجهة وتخصّ مواطنا في معتمدية بئرمشارقة وفق ما صرّح به اليوم الثلاثاء لمراسل (وات) سهيل بالي المدير الجهوي للصحة .

وأوضح بالي أن التجاء المصالح الصحية للقيام بتحاليل التقطيع الجيني جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بالجهة في الفترة الأخيرة وسرعة انتشار عدوى الفيروس مضيفا أن الحالات المسجلة في الأسابيع الأخيرة قد تكون من السلالة البريطانية.

وأشار بالي في ذات السياق أنه تم اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس ارتفع على إثرها إجمالي الإصابات إلى 4135 حالة منها 309 حالة نشطة ،كما أفاد أن عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان بلغ 36 حالة منها 9 مرضى يقيمون بقسم الإنعاش الطبي الذي بلغ طاقة استيعابه القصوى.

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