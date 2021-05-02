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قابس/كورونا: 03 وفبات و62 اصابة جديدة في الاربع وعشرين ساعة الماضية

2021/05/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحي حمدي، اليوم الاحد، في تصريح لمراسل (وات) أنه قد تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 03 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 392 حالة.

وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 275 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 62 من هذه التحاليل كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 15 اصابة بقابس الجنوبية و13 بقابس المدينة و12 بمارث و09 بمطماطة الجديدة و06 بالحامة و04 بوذرف و 02 بالمطوية واصابة واحدة بقابس الغربية.

ويبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، إلى حد اليوم في ولاية قابس، 11890 شخصا من بين 12697 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده نفس المصدر الذي بين أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 804 حالة من بينها 189 بقابس الجنوبية و137 بمارث و125 بوذرف و84 بالحامة و67 بمطماطة الجديدة و65 بقابس المدينة .

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